Токеноміка Calvin in the Cabal (CALVIN) Дізнайтеся ключову інформацію про Calvin in the Cabal (CALVIN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

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Токеноміка та аналіз ціни Calvin in the Cabal (CALVIN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Calvin in the Cabal (CALVIN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 2,24M $ 2,24M $ 2,24M Загальна пропозиція: $ 999,94M $ 999,94M $ 999,94M Циркуляційна пропозиція: $ 999,94M $ 999,94M $ 999,94M FDV (повністю розведена вартість): $ 2,24M $ 2,24M $ 2,24M Історичний максимум: $ 0,00866542 $ 0,00866542 $ 0,00866542 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00223357 $ 0,00223357 $ 0,00223357 Дізнайтеся більше про ціну Calvin in the Cabal (CALVIN)

Токеноміка Calvin in the Cabal (CALVIN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Calvin in the Cabal (CALVIN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CALVIN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CALVIN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CALVIN, досліджуйте ціну токена CALVIN в реальному часі!

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