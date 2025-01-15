Сьогоднішня ціна Calvin in the Cabal (CALVIN)

Поточна ціна Calvin in the Cabal (CALVIN) сьогодні становить 0.00538449 USD з ринковою капіталізацією $ 5.30M USD. Ціна CALVIN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Calvin in the Cabal:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 421.55K USD

- зміна ціни Calvin in the Cabal протягом дня — +25.63%

- циркуляційна пропозиція – 999.96M USD

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