Ціна Calvin in the Cabal (CALVIN)
Поточна ціна Calvin in the Cabal (CALVIN) сьогодні становить 0.00538449 USD з ринковою капіталізацією $ 5.30M USD. Ціна CALVIN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Calvin in the Cabal:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 421.55K USD
- зміна ціни Calvin in the Cabal протягом дня — +25.63%
- циркуляційна пропозиція – 999.96M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Calvin in the Cabal до USD становила $ +0.00109851.
За останні 30 днів зміна ціни Calvin in the Cabal до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Calvin in the Cabal до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Calvin in the Cabal до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00109851
|+25.63%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Calvin in the Cabal: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-17.04%
+25.63%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$Calvin is not just a memecoin; it's a movement. Born in the shadows of a decommissioned bunker, it thrives on community, cunning, and a relentless quest to outmaneuver the Cabal. Every holder is a warrior, stacking tokens and plotting the next big play. The mission? Enrich the trenches while keeping the grifters at bay. Join the revolution or get left behind! Above is written by Calvin the bot. Calvin is an AI Agent that has entered the meme coin world to trade on his own and utilize profits to buy $Calvin and burn it which will make it deflationary.
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