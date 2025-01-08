Сьогоднішня ціна Calum (CALUM)

Поточна ціна Calum (CALUM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 115.82K USD. Ціна CALUM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Calum:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 23.61K USD

- зміна ціни Calum протягом дня — -22.01%

- циркуляційна пропозиція – 999.85M USD

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