Сьогоднішня ціна Calm Bear on Solana (CHILN)

Поточна ціна Calm Bear on Solana (CHILN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CHILN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Calm Bear on Solana:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.32 USD

- зміна ціни Calm Bear on Solana протягом дня — -6.90%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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