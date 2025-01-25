Ціна Calm Bear on Solana (CHILN)
Поточна ціна Calm Bear on Solana (CHILN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CHILN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Calm Bear on Solana:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.32 USD
- зміна ціни Calm Bear on Solana протягом дня — -6.90%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Calm Bear on Solana до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Calm Bear on Solana до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Calm Bear on Solana до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Calm Bear on Solana до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.90%
|30 днів
|$ 0
|-26.65%
|60 днів
|$ 0
|-74.54%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Calm Bear on Solana: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.49%
-6.90%
-19.08%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The most memeable polar bear on solana!
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