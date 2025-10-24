Інформація щодо ціни CallofMeme (COMMS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00319355$ 0,00319355 $ 0,00319355 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) -5,86% Зміна ціни (за 7 дн.) -5,86%

Актуальна ціна CallofMeme (COMMS) становить --. За останні 24 години COMMS торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум COMMS становить $ 0,00319355, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то COMMS змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -5,86% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо CallofMeme (COMMS)

Ринкова капіталізація $ 7,01K$ 7,01K $ 7,01K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 7,01K$ 7,01K $ 7,01K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація CallofMeme — $ 7,01K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція COMMS — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 7,01K.