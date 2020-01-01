Токеноміка Callisto Network (CLO) Дізнайтеся ключову інформацію про Callisto Network (CLO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Callisto Network (CLO) Blockchain as seen by Security Experts. Since its launch by the developers of Ethereum Commonwealth (Ethereum Classic), Callisto Network focused its attention on the weakness of the cryptocurrency space, namely the security. We have dedicated ourselves to securing the smart contract environment. To date, we have audited no less than 350 smart contracts, making us the industry leader. With this experience, we have established Callisto Enterprise, a branch company focusing on enterprise applications of blockchain technology. Several major public transport companies from central and eastern Europe have joined us in this initiative. Features: • First Cold Staking Coin. • Smart Contract Audits. • Smart Contract Migration. • BaaS - ( Callisto Enterprise ). • DeFi Solution ( Soy.Finance ). • Stablecoin ( BUSDT ). • Telegram Wallet ( CryptoBot ). Офіційний вебсайт: https://callisto.network/ Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1Ty7rN76L8p84nA4f5CFMt_45a2I-wsl4/view Купити CLO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Callisto Network (CLO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Callisto Network (CLO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 340,19K $ 340,19K $ 340,19K Загальна пропозиція: $ 3,29B $ 3,29B $ 3,29B Циркуляційна пропозиція: $ 3,29B $ 3,29B $ 3,29B FDV (повністю розведена вартість): $ 340,19K $ 340,19K $ 340,19K Історичний максимум: $ 0,535004 $ 0,535004 $ 0,535004 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00010348 $ 0,00010348 $ 0,00010348 Дізнайтеся більше про ціну Callisto Network (CLO)

Токеноміка Callisto Network (CLO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Callisto Network (CLO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CLO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CLO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CLO, досліджуйте ціну токена CLO в реальному часі!

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