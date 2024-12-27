Ціна Callisto Network (CLO)
Поточна ціна Callisto Network (CLO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.04M USD. Ціна CLO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Callisto Network:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 407.88 USD
- зміна ціни Callisto Network протягом дня — -4.63%
- циркуляційна пропозиція – 3.29B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Callisto Network до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Callisto Network до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Callisto Network до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Callisto Network до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.63%
|30 днів
|$ 0
|+49.44%
|60 днів
|$ 0
|+155.43%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Callisto Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-3.82%
-4.63%
-5.19%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Blockchain as seen by Security Experts. Since its launch by the developers of Ethereum Commonwealth (Ethereum Classic), Callisto Network focused its attention on the weakness of the cryptocurrency space, namely the security. We have dedicated ourselves to securing the smart contract environment. To date, we have audited no less than 350 smart contracts, making us the industry leader. With this experience, we have established Callisto Enterprise, a branch company focusing on enterprise applications of blockchain technology. Several major public transport companies from central and eastern Europe have joined us in this initiative. Features: • First Cold Staking Coin. • Smart Contract Audits. • Smart Contract Migration. • BaaS - ( Callisto Enterprise ). • DeFi Solution ( Soy.Finance ). • Stablecoin ( BUSDT ). • Telegram Wallet ( CryptoBot ).
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