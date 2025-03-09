Сьогоднішня ціна Call of Memes Yacht Club (COME)

Поточна ціна Call of Memes Yacht Club (COME) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 477.54K USD. Ціна COME до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Call of Memes Yacht Club:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 45.77K USD

- зміна ціни Call of Memes Yacht Club протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 2,100.00T USD

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