Ціна Call of Memes Yacht Club (COME)
Поточна ціна Call of Memes Yacht Club (COME) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 477.54K USD. Ціна COME до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Call of Memes Yacht Club:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 45.77K USD
- зміна ціни Call of Memes Yacht Club протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 2,100.00T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Call of Memes Yacht Club до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Call of Memes Yacht Club до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Call of Memes Yacht Club до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Call of Memes Yacht Club до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-48.27%
|60 днів
|$ 0
|-75.44%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Call of Memes Yacht Club: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
#1 Meme Coin of #CoreDAO, a pioneering initiative set to transform the web3 ecosystem by blending the playful spirit of memes with the luxury of yacht club culture.
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