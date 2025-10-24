Інформація щодо ціни Call Of Degens (COD) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) -35,61% Зміна ціни (за 7 дн.) -35,61%

Актуальна ціна Call Of Degens (COD) становить --. За останні 24 години COD торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум COD становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то COD змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -35,61% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Call Of Degens (COD)

Ринкова капіталізація $ 4,60K$ 4,60K $ 4,60K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 4,60K$ 4,60K $ 4,60K Циркуляційне постачання 999,83M 999,83M 999,83M Загальна пропозиція 999 827 684,230597 999 827 684,230597 999 827 684,230597

Поточна ринкова капіталізація Call Of Degens — $ 4,60K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція COD — 999,83M, зі загальною пропозицією 999827684.230597. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 4,60K.