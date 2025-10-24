Актуальна ціна Call Of Degens сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни COD до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни COD на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Call Of Degens сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни COD до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни COD на MEXC вже зараз.

Докладніше про COD

Інформація про ціну COD

Офіційний вебсайт COD

Токеноміка COD

Прогноз ціни COD

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Call Of Degens

Ціна Call Of Degens (COD)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 COD до USD:

--
----
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Call Of Degens (COD) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:04:03 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Call Of Degens (COD) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-35,61%

-35,61%

Актуальна ціна Call Of Degens (COD) становить --. За останні 24 години COD торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум COD становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то COD змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -35,61% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Call Of Degens (COD)

$ 4,60K
$ 4,60K$ 4,60K

--
----

$ 4,60K
$ 4,60K$ 4,60K

999,83M
999,83M 999,83M

999 827 684,230597
999 827 684,230597 999 827 684,230597

Поточна ринкова капіталізація Call Of Degens — $ 4,60K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція COD — 999,83M, зі загальною пропозицією 999827684.230597. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 4,60K.

Історія ціни Call Of Degens (COD) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Call Of Degens до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Call Of Degens до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Call Of Degens до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Call Of Degens до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ 0-70,34%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Call Of Degens (COD)

Experience the next-gen of multiplayer Play-to-Earn shooters — powered exclusively by COD token. Play as iconic characters and earn monetary rewards via our innovative P2E system. Play, socialise and earn in the most cutting-edge, fast-paced gaming experience in crypto.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Call Of Degens (COD)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Call Of Degens (USD)

Скільки коштуватиме Call Of Degens (COD) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Call Of Degens (COD) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Call Of Degens.

Перегляньте прогноз ціни Call Of Degens вже зараз!

COD до місцевих валют

Токеноміка Call Of Degens (COD)

Розуміння токеноміки Call Of Degens (COD) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена COD зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Call Of Degens (COD)

Скільки сьогодні коштує Call Of Degens (COD)?
Актуальна ціна COD у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна COD до USD?
Поточна ціна COD до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Call Of Degens?
Ринкова капіталізація COD — $ 4,60K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція COD?
Циркуляційна пропозиція COD — 999,83M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) COD?
COD досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) COD?
Історична мінімальна ціна COD становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі COD?
Актуальний обсяг торгівлі COD за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна COD цього року?
COD може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни COD для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:04:03 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Call Of Degens (COD)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110 879,79
$110 879,79$110 879,79

+0,88%

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 940,99
$3 940,99$3 940,99

+1,65%

Логотип Falcon Finance

Falcon Finance

FF

$0,16893
$0,16893$0,16893

+10,22%

Логотип Solana

Solana

SOL

$191,91
$191,91$191,91

+0,46%

Логотип ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$20,3137
$20,3137$20,3137

+31,74%

ТОП за обсягом

Криптовалюти з найвищим обсягом торгівлі

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 940,99
$3 940,99$3 940,99

+1,65%

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110 879,79
$110 879,79$110 879,79

+0,88%

Логотип Solana

Solana

SOL

$191,91
$191,91$191,91

+0,46%

Логотип Ripple

Ripple

XRP

$2,4373
$2,4373$2,4373

+1,17%

Логотип Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1 122,22
$1 122,22$1 122,22

-0,68%

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

Логотип Baby 4

Baby 4

BABY4

$0,000000
$0,000000$0,000000

0,00%

Логотип Orochi Network

Orochi Network

ON

$0,0000
$0,0000$0,0000

0,00%

Логотип APRO

APRO

AT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип SN75

SN75

SN75

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0,0000000000000
$0,0000000000000$0,0000000000000

0,00%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Логотип aPriori

aPriori

APR

$0,6499
$0,6499$0,6499

+549,90%

Логотип LuckyMeme

LuckyMeme

LUCKY

$0,00000692
$0,00000692$0,00000692

+288,76%

Логотип tokenbot

tokenbot

CLANKER

$54,89
$54,89$54,89

+122,76%

Логотип Flux AI

Flux AI

FLUXAI

$0,0004108
$0,0004108$0,0004108

+93,22%

Логотип Meteora

Meteora

MET

$0,5769
$0,5769$0,5769

+92,30%