Сьогоднішня ціна CaliCoin (CALI)

Поточна ціна CaliCoin (CALI) сьогодні становить 0.00279775 USD з ринковою капіталізацією $ 83.93K USD. Ціна CALI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CaliCoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.00 USD

- зміна ціни CaliCoin протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 30.00M USD

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