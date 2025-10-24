Інформація щодо ціни Caliber (CAL50) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,287473 $ 0,287473 $ 0,287473 Мін. за 24 год $ 0,289177 $ 0,289177 $ 0,289177 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,287473$ 0,287473 $ 0,287473 Макс. за 24 год $ 0,289177$ 0,289177 $ 0,289177 Рекордний максимум $ 0,309508$ 0,309508 $ 0,309508 Найнижча ціна $ 0,155988$ 0,155988 $ 0,155988 Зміна ціни (за 1 год) -0,00% Зміна ціни (1 дн.) -0,11% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,10% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,10%

Актуальна ціна Caliber (CAL50) становить $0,287531. За останні 24 години CAL50 торгувався між мінімумом у $ 0,287473 і максимумом у $ 0,289177, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CAL50 становить $ 0,309508, тоді як його історичний мінімум — $ 0,155988.

Що стосується короткострокових результатів, то CAL50 змінився на -0,00% за останню годину, -0,11% за 24 години та на -0,10% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Caliber (CAL50)

Ринкова капіталізація $ 28,75M$ 28,75M $ 28,75M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 28,75M$ 28,75M $ 28,75M Циркуляційне постачання 100,00M 100,00M 100,00M Загальна пропозиція 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Caliber — $ 28,75M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CAL50 — 100,00M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 28,75M.