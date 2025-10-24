Актуальна ціна Caliber сьогодні становить 0,287531 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни CAL50 до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни CAL50 на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Caliber сьогодні становить 0,287531 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни CAL50 до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни CAL50 на MEXC вже зараз.

Ціна Caliber (CAL50)

$0,287531
-0,10%1D
Графік ціни Caliber (CAL50) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:35:59 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Caliber (CAL50) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,287473
Мін. за 24 год
$ 0,289177
Макс. за 24 год

$ 0,287473
$ 0,289177
$ 0,309508
$ 0,155988
-0,00%

-0,11%

-0,10%

-0,10%

Актуальна ціна Caliber (CAL50) становить $0,287531. За останні 24 години CAL50 торгувався між мінімумом у $ 0,287473 і максимумом у $ 0,289177, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CAL50 становить $ 0,309508, тоді як його історичний мінімум — $ 0,155988.

Що стосується короткострокових результатів, то CAL50 змінився на -0,00% за останню годину, -0,11% за 24 години та на -0,10% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Caliber (CAL50)

$ 28,75M
--
$ 28,75M
100,00M
100 000 000,0
Поточна ринкова капіталізація Caliber — $ 28,75M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CAL50 — 100,00M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 28,75M.

Історія ціни Caliber (CAL50) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Caliber до USD становила $ -0,0003280458877838.
За останні 30 днів зміна ціни Caliber до USD становила $ +0,0561545742.
За останні 60 днів зміна ціни Caliber до USD становила $ +0,1203945777.
За останні 90 днів зміна ціни Caliber до USD становила $ +0,1020171475499037.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,0003280458877838-0,11%
30 днів$ +0,0561545742+19,53%
60 днів$ +0,1203945777+41,87%
90 днів$ +0,1020171475499037+54,99%

Що таке Caliber (CAL50)

Caliber (Cal50) is a community-driven BEP-20 token launched on the BNB Smart Chain. It was created to provide DeFi users with a fast, transparent, and fair token with zero private sales or pre-mines. With a fixed total supply of 100,000,000 tokens, Caliber focuses on building a decentralized and self-sustaining ecosystem that rewards community engagement and long-term participation. The project encourages fair access to decentralized finance by promoting utility, liquidity, and accessibility through popular DEX platforms such as PancakeSwap. Caliber is designed for DeFi users who value speed, simplicity, and community governance.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни Caliber (USD)

Скільки коштуватиме Caliber (CAL50) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Caliber (CAL50) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Caliber.

Перегляньте прогноз ціни Caliber вже зараз!

CAL50 до місцевих валют

Токеноміка Caliber (CAL50)

Розуміння токеноміки Caliber (CAL50) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена CAL50 зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Caliber (CAL50)

Скільки сьогодні коштує Caliber (CAL50)?
Актуальна ціна CAL50 у USD становить 0,287531 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна CAL50 до USD?
Поточна ціна CAL50 до USD — $ 0,287531. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Caliber?
Ринкова капіталізація CAL50 — $ 28,75M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція CAL50?
Циркуляційна пропозиція CAL50 — 100,00M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) CAL50?
CAL50 досяг історичної максимальної ціни у 0,309508 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) CAL50?
Історична мінімальна ціна CAL50 становила 0,155988 USD.
Який обсяг торгівлі CAL50?
Актуальний обсяг торгівлі CAL50 за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна CAL50 цього року?
CAL50 може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни CAL50 для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:35:59 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.