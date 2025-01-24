Ціна Calcium (CAL)
Поточна ціна Calcium (CAL) сьогодні становить 0.00327132 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CAL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Calcium:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 56.22K USD
- зміна ціни Calcium протягом дня — -1.15%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Calcium до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Calcium до USD становила $ +0.0029554583.
За останні 60 днів зміна ціни Calcium до USD становила $ +0.0011830908.
За останні 90 днів зміна ціни Calcium до USD становила $ -0.0000338773082455642.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.15%
|30 днів
|$ +0.0029554583
|+90.34%
|60 днів
|$ +0.0011830908
|+36.17%
|90 днів
|$ -0.0000338773082455642
|-1.02%
Останній аналіз цін Calcium: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.27%
-1.15%
+32.53%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Calcium token is born from the one and only Shiba Deployer. Community took over, WE ARE RYOSHI
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₹0.2821840632
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￡E.0.1644819696
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R$0.019300788
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C$0.0046779876
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