Сьогоднішня ціна Calcium (CAL)

Поточна ціна Calcium (CAL) сьогодні становить 0.00327132 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CAL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Calcium:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 56.22K USD

- зміна ціни Calcium протягом дня — -1.15%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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