Сьогоднішня ціна Cajutel (CAJ)

Поточна ціна Cajutel (CAJ) сьогодні становить 0.00190273 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CAJ до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Cajutel:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 23.04 USD

- зміна ціни Cajutel протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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