Ціна Caitlyn Jenner (JENNER)
Поточна ціна Caitlyn Jenner (JENNER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 117.31K USD. Ціна JENNER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Caitlyn Jenner:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 651.08 USD
- зміна ціни Caitlyn Jenner протягом дня — -1.76%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Caitlyn Jenner до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Caitlyn Jenner до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Caitlyn Jenner до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Caitlyn Jenner до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.76%
|30 днів
|$ 0
|-17.07%
|60 днів
|$ 0
|+38.13%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Caitlyn Jenner: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.54%
-1.76%
-0.32%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$JENNER is a pioneering cryptocurrency on the Ethereum blockchain, endorsed by the vision and brand of Caitlyn Jenner. Designed to empower the community and offer unique value, $JENNER aims to revolutionize the digital economy by providing a secure, transparent, and innovative platform for transactions and interactions.
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