Сьогоднішня ціна Caitlyn Jenner (JENNER)

Поточна ціна Caitlyn Jenner (JENNER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 117.31K USD. Ціна JENNER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Caitlyn Jenner:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 651.08 USD

- зміна ціни Caitlyn Jenner протягом дня — -1.76%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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