Токеноміка Cairo Bank (CBANK) Дізнайтеся ключову інформацію про Cairo Bank (CBANK), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Cairo Bank (CBANK) Cairo Finance is an all-in-one DEFI platform dedicated to making decentralized finance accessible for everyone. Our ecosystem offers a range of innovative products, including a multichain swap aggregator, liquid staking, copy trading, GameFi, and more. At the heart of this dynamic ecosystem is the CBANK Token, designed to benefit from various utilities within the platform. Офіційний вебсайт: https://cairofinance.app/ Whitepaper: https://cairofinance.gitbook.io/cairo-finance/ Купити CBANK зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Cairo Bank (CBANK) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Cairo Bank (CBANK), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 265,38K $ 265,38K $ 265,38K Загальна пропозиція: $ 3,60M $ 3,60M $ 3,60M Циркуляційна пропозиція: $ 3,23M $ 3,23M $ 3,23M FDV (повністю розведена вартість): $ 296,16K $ 296,16K $ 296,16K Історичний максимум: $ 2,43 $ 2,43 $ 2,43 Історичний мінімум: $ 0,054961 $ 0,054961 $ 0,054961 Поточна ціна: $ 0,082267 $ 0,082267 $ 0,082267 Дізнайтеся більше про ціну Cairo Bank (CBANK)

Токеноміка Cairo Bank (CBANK): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Cairo Bank (CBANK) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CBANK, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CBANK, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CBANK, досліджуйте ціну токена CBANK в реальному часі!

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