Ціна Cairo Bank (CBANK)
Поточна ціна Cairo Bank (CBANK) сьогодні становить 0.216695 USD з ринковою капіталізацією $ 699.03K USD. Ціна CBANK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Cairo Bank:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 501.89 USD
- зміна ціни Cairo Bank протягом дня — -1.33%
- циркуляційна пропозиція – 3.23M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cairo Bank до USD становила $ -0.0029379062535727.
За останні 30 днів зміна ціни Cairo Bank до USD становила $ -0.0036812146.
За останні 60 днів зміна ціни Cairo Bank до USD становила $ -0.0948070962.
За останні 90 днів зміна ціни Cairo Bank до USD становила $ -0.1374255217391068.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0029379062535727
|-1.33%
|30 днів
|$ -0.0036812146
|-1.69%
|60 днів
|$ -0.0948070962
|-43.75%
|90 днів
|$ -0.1374255217391068
|-38.80%
Останній аналіз цін Cairo Bank: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-1.33%
-0.77%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Cairo Finance is an all-in-one DEFI platform dedicated to making decentralized finance accessible for everyone. Our ecosystem offers a range of innovative products, including a multichain swap aggregator, liquid staking, copy trading, GameFi, and more. At the heart of this dynamic ecosystem is the CBANK Token, designed to benefit from various utilities within the platform.
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