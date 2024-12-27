Сьогоднішня ціна Cairo Bank (CBANK)

Поточна ціна Cairo Bank (CBANK) сьогодні становить 0.216695 USD з ринковою капіталізацією $ 699.03K USD. Ціна CBANK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Cairo Bank:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 501.89 USD

- зміна ціни Cairo Bank протягом дня — -1.33%

- циркуляційна пропозиція – 3.23M USD

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