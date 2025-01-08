Сьогоднішня ціна Cairo (CAIRO)

Поточна ціна Cairo (CAIRO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 35.56K USD. Ціна CAIRO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Cairo:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 926.90 USD

- зміна ціни Cairo протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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