Ціна Cairo (CAIRO)
Поточна ціна Cairo (CAIRO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 35.56K USD. Ціна CAIRO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Cairo:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 926.90 USD
- зміна ціни Cairo протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cairo до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Cairo до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Cairo до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Cairo до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-1.37%
|60 днів
|$ 0
|-16.89%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Cairo: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+21.93%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Cairo the dog is a fearless warrior who played a pivotal role in the capture of Osama bin Laden. Now he has claimed the title of "The Alpha of Dog Meme Coins!" Liquidity Burned 🔥 TX: https://etherscan.io/tx/0x9f3571d10a1939bb503600b61e0589c5930b65d6f89b1ef710f5c2df85408efe https://app.uniswap.org/swap?&chain=mainnet&use=v2&outputCurrency=0xc0e10854ab40b2e59a5519c481161a090f1162a0 0xc0e10854ab40b2E59A5519C481161a090f1162A0
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