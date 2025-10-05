Інформація щодо ціни CAIRE (CAIRE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: Мін. за 24 год $ 0,0014085 Макс. за 24 год $ 0,00143685 Рекордний максимум $ 0,00675754 Найнижча ціна $ 0,00136258 Зміна ціни (за 1 год) +0,08% Зміна ціни (1 дн.) -1,37% Зміна ціни (за 7 дн.) +2,43%

Актуальна ціна CAIRE (CAIRE) становить $0,00141081. За останні 24 години CAIRE торгувався між мінімумом у $ 0,0014085 і максимумом у $ 0,00143685, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CAIRE становить $ 0,00675754, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00136258.

Що стосується короткострокових результатів, то CAIRE змінився на +0,08% за останню годину, -1,37% за 24 години та на +2,43% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо CAIRE (CAIRE)

Ринкова капіталізація $ 29,63K Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 29,63K Циркуляційне постачання 21,00M Загальна пропозиція 21 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація CAIRE — $ 29,63K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CAIRE — 21,00M, зі загальною пропозицією 21000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 29,63K.