Актуальна ціна CAIRE (CAIRE) становить $0,00141081. За останні 24 години CAIRE торгувався між мінімумом у $ 0,0014085 і максимумом у $ 0,00143685, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CAIRE становить $ 0,00675754, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00136258.
Що стосується короткострокових результатів, то CAIRE змінився на +0,08% за останню годину, -1,37% за 24 години та на +2,43% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.
Поточна ринкова капіталізація CAIRE — $ 29,63K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CAIRE — 21,00M, зі загальною пропозицією 21000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 29,63K.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CAIRE до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни CAIRE до USD становила $ -0,0005023708.
За останні 60 днів зміна ціни CAIRE до USD становила $ -0,0003933479.
За останні 90 днів зміна ціни CAIRE до USD становила $ -0,0020582154684287152.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1,37%
|30 днів
|$ -0,0005023708
|-35,60%
|60 днів
|$ -0,0003933479
|-27,88%
|90 днів
|$ -0,0020582154684287152
|-59,33%
CAIRE (C.A.I.R.E. – EQ42) is an on-chain mental health protocol focused on building accessible, AI-assisted telepsychiatry services for the decentralized world. The project leverages blockchain transparency and token-based governance to offer mental wellness tools, community-driven support, and long-term care solutions without centralized gatekeeping. Through $CAIRE, users can interact with emotional AI agents, participate in mental health campaigns, and contribute to a collective healing ecosystem. With over 33% of supply locked and a growing endorsement base, CAIRE is designed for sustainability, trust, and real-world impact. Our mission is to reduce stigma, increase access to emotional care, and pioneer the future of on-chain emotional intelligence.S
|Час (UTC+8)
|Тип
|Інформація
|10-04 13:39:16
|Ончейн дані
Спот ETF Ethereum у США зафіксував чистий приплив у розмірі 233,5 мільйона доларів вчора
|10-04 11:26:38
|Оновлення в галузі
Випуск USDC перевищує 75 мільярдів, частка ринку досягає 24,9%
|10-03 10:20:00
|Оновлення в галузі
Загальна тверда капіталізація криптовалют повертається вище $4,2 трильйона, зі збільшенням на 2,3% за 24 год
|10-03 05:17:00
|Оновлення в галузі
Bitcoin вперше з середини серпня перевищує позначку $120 000
|10-01 14:11:00
|Оновлення в галузі
Вчора спотові ETF Ethereum у США зафіксували чистий приплив у розмірі $127,5 мільйона, тоді як спотові ETF Bitcoin зафіксували чистий приплив у розмірі $430 мільйонів
|09-30 18:14:00
|Оновлення в галузі
Поточні ставки фінансування на основних CEX та DEX вказують на нейтральний ринок з легким ведмежим ухилом
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.