Ціна Cainam (CAINAM)
Поточна ціна Cainam (CAINAM) сьогодні становить 0.00148369 USD з ринковою капіталізацією $ 1.49M USD. Ціна CAINAM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Cainam:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.01M USD
- зміна ціни Cainam протягом дня — -14.89%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cainam до USD становила $ -0.000259592392404245.
За останні 30 днів зміна ціни Cainam до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Cainam до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Cainam до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000259592392404245
|-14.89%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Cainam: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-8.29%
-14.89%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Cainam Ventures (“Cainam”), based in Manhattan NY is pioneering the onramp to autonomous digital asset trading. Leveraging the cutting edge power of artificial intelligence, LLM, and best in class data analytics, we accelerate the time it takes for investors to optimize their digital capital portfolio construction strategies. Cainam deploys a refined agentic automation trading capability that seamlessly integrates and begins working across leading Web3 infrastructures, digital exchanges, social media ecosystems, extracting and analyzing real-time market signals in order to take advantage of market volatility and digital asset derivatives.
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