Сьогоднішня ціна Cainam (CAINAM)

Поточна ціна Cainam (CAINAM) сьогодні становить 0.00148369 USD з ринковою капіталізацією $ 1.49M USD. Ціна CAINAM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Cainam:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.01M USD

- зміна ціни Cainam протягом дня — -14.89%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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