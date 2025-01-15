Сьогоднішня ціна CAICA Coin (CICC)

Поточна ціна CAICA Coin (CICC) сьогодні становить 0.01138864 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CICC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CAICA Coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 341.81 USD

- зміна ціни CAICA Coin протягом дня — -0.58%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін CICC до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни CICC.