Ціна CAICA Coin (CICC)
Поточна ціна CAICA Coin (CICC) сьогодні становить 0.01138864 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CICC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CAICA Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 341.81 USD
- зміна ціни CAICA Coin протягом дня — -0.58%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін CICC до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни CICC.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CAICA Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни CAICA Coin до USD становила $ -0.0030710025.
За останні 60 днів зміна ціни CAICA Coin до USD становила $ +0.0029926737.
За останні 90 днів зміна ціни CAICA Coin до USD становила $ -0.003682869186760632.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.58%
|30 днів
|$ -0.0030710025
|-26.96%
|60 днів
|$ +0.0029926737
|+26.28%
|90 днів
|$ -0.003682869186760632
|-24.43%
Останній аналіз цін CAICA Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.05%
-0.58%
-6.50%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 CICC до AUD
A$0.0183357104
|1 CICC до GBP
￡0.0092247984
|1 CICC до EUR
€0.0110469808
|1 CICC до USD
$0.01138864
|1 CICC до MYR
RM0.05124888
|1 CICC до TRY
₺0.4039550608
|1 CICC до JPY
¥1.79940512
|1 CICC до RUB
₽1.1771298304
|1 CICC до INR
₹0.98511736
|1 CICC до IDR
Rp186.6989865216
|1 CICC до PHP
₱0.6689687136
|1 CICC до EGP
￡E.0.5744430016
|1 CICC до BRL
R$0.068901272
|1 CICC до CAD
C$0.0162857552
|1 CICC до BDT
৳1.3852002832
|1 CICC до NGN
₦17.6841663056
|1 CICC до UAH
₴0.4818533584
|1 CICC до VES
Bs0.60359792
|1 CICC до PKR
Rs3.174013968
|1 CICC до KZT
₸6.0448623392
|1 CICC до THB
฿0.395185808
|1 CICC до TWD
NT$0.3755973472
|1 CICC до CHF
Fr0.0103636624
|1 CICC до HKD
HK$0.0886036192
|1 CICC до MAD
.د.م0.1146836048