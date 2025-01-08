Ціна CAFE (CAFE)
Поточна ціна CAFE (CAFE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 33.39K USD. Ціна CAFE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CAFE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 621.82 USD
- зміна ціни CAFE протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CAFE до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни CAFE до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни CAFE до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни CAFE до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-28.39%
|60 днів
|$ 0
|-64.00%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін CAFE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-4.89%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
4.83B People can't start the day without $CAFE ☕️
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