Сьогоднішня ціна CAFE (CAFE)

Поточна ціна CAFE (CAFE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 33.39K USD. Ціна CAFE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CAFE:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 621.82 USD

- зміна ціни CAFE протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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