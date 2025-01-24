Ціна Cadence Protocol (CAD)
Поточна ціна Cadence Protocol (CAD) сьогодні становить 0.00347928 USD з ринковою капіталізацією $ 109.15K USD. Ціна CAD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Cadence Protocol:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 130.85 USD
- зміна ціни Cadence Protocol протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 31.37M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cadence Protocol до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Cadence Protocol до USD становила $ -0.0008395133.
За останні 60 днів зміна ціни Cadence Protocol до USD становила $ +0.0009925996.
За останні 90 днів зміна ціни Cadence Protocol до USD становила $ -0.0848965342829073.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0008395133
|-24.12%
|60 днів
|$ +0.0009925996
|+28.53%
|90 днів
|$ -0.0848965342829073
|-96.06%
Останній аналіз цін Cadence Protocol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+208.17%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Cadence Protocol is an intent-centric perpetuals aggregator first launching as the flagship perpetuals protocol on Canto that will be the most capital-efficient use of liquidity by integrating Real World Assets (RWAs), Contract-Secured Revenue (CSR), and Liquid Staking Derivatives (LSDs). This protocol will be integrated into Cadence's intent-based execution network, Symphony. Cadence, powered by Symphony, will tackle liquidity fragmentation and redefine DApp user experience to revolutionize the DeFi ecosystem. Cadence Protocol has four founders with extensive expertise in the Web3 industry building DeFi aggregation systems, production-level smart contracts, general message passing, and cross-chain communication.
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