Сьогоднішня ціна Cadence Protocol (CAD)

Поточна ціна Cadence Protocol (CAD) сьогодні становить 0.00347928 USD з ринковою капіталізацією $ 109.15K USD. Ціна CAD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Cadence Protocol:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 130.85 USD

- зміна ціни Cadence Protocol протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 31.37M USD

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