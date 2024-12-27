Сьогоднішня ціна CADAI (CADAI)

Поточна ціна CADAI (CADAI) сьогодні становить 0.144918 USD з ринковою капіталізацією $ 1.54M USD. Ціна CADAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CADAI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.56K USD

- зміна ціни CADAI протягом дня — +1.12%

- циркуляційна пропозиція – 10.60M USD

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