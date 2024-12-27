Ціна CADAI (CADAI)
Поточна ціна CADAI (CADAI) сьогодні становить 0.144918 USD з ринковою капіталізацією $ 1.54M USD. Ціна CADAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CADAI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.56K USD
- зміна ціни CADAI протягом дня — +1.12%
- циркуляційна пропозиція – 10.60M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CADAI до USD становила $ +0.00160835.
За останні 30 днів зміна ціни CADAI до USD становила $ +0.1232648016.
За останні 60 днів зміна ціни CADAI до USD становила $ +0.0074579730.
За останні 90 днів зміна ціни CADAI до USD становила $ +0.03056701800611187.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00160835
|+1.12%
|30 днів
|$ +0.1232648016
|+85.06%
|60 днів
|$ +0.0074579730
|+5.15%
|90 днів
|$ +0.03056701800611187
|+26.73%
Останній аналіз цін CADAI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.47%
+1.12%
-6.61%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
CADAICO is transforming the CAD (Computer-Aided Design) industry by tackling inefficiencies in engineering design processes with a combination of AI and blockchain technology. The CADAI Token is the native utility token of the CADAI Platform and Ecosystem. As a multi-faceted digital asset with a fixed supply of 100 million, the $CADAI token plays a vital role in securing the network, providing a medium for fees, and aligning stakeholder initiatives.
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