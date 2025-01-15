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Ціна Cadabra Finance (ABRA)

USD

Графік ціни Cadabra Finance (ABRA) в реальному часі

$0.856269
$0.856269$0.856269
-0.10%(1D)

Сьогоднішня ціна Cadabra Finance (ABRA)

Поточна ціна Cadabra Finance (ABRA) сьогодні становить 0.856269 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ABRA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Cadabra Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 119.14K USD
- зміна ціни Cadabra Finance протягом дня — -0.15%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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Цінові показники Cadabra Finance (ABRA) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cadabra Finance до USD становила $ -0.0013341219188991.
За останні 30 днів зміна ціни Cadabra Finance до USD становила $ +1.8078565806.
За останні 60 днів зміна ціни Cadabra Finance до USD становила $ +1.7562352908.
За останні 90 днів зміна ціни Cadabra Finance до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.0013341219188991-0.15%
30 днів$ +1.8078565806+211.13%
60 днів$ +1.7562352908+205.10%
90 днів$ 0--

Аналіз цін Cadabra Finance (ABRA)

Останній аналіз цін Cadabra Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.737485
$ 0.737485$ 0.737485

$ 0.893064
$ 0.893064$ 0.893064

$ 0.893064
$ 0.893064$ 0.893064

+1.36%

-0.15%

+225.39%

Ринкова інформація Cadabra Finance (ABRA)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 119.14K
$ 119.14K$ 119.14K

0.00
0.00 0.00

Що таке Cadabra Finance ( ABRA)

The first smart platform for multi-chain yields maximization and with truly deflationary ABRA token. What does Cadabra Finance do: 1. Boosts your yields, executing strategies, based on grouped assets and protocols. 2. Automatically reallocates your funds to more profitable options and performs auto-compounding. 3. Finds yield opportunities with the highest possible APY within multiple protocols and chains. 4. Automates your manual actions, saving both gas and your time. Truly deflationary mechanic for ABRA token. The specifics of the model imply that Cadabra protocol yearns from external protocols and accumulates value, putting the buying pressure on the ABRA price. 1. Cadabra finds yield opportunities with the highest possible APY within multiple protocols and chains. 2. All ABRA tokens are minted only once and distributed to the free market and available for trading. 3. All strategy profits go towards the buyback of the ABRA token, thereby stimulating its growth.

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Ресурс Cadabra Finance (ABRA)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

ABRA до місцевих валют

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1 ABRA до GBP
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1 ABRA до EUR
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1 ABRA до USD
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1 ABRA до JPY
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