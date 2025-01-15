Ціна Cadabra Finance (ABRA)
Поточна ціна Cadabra Finance (ABRA) сьогодні становить 0.856269 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ABRA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Cadabra Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 119.14K USD
- зміна ціни Cadabra Finance протягом дня — -0.15%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cadabra Finance до USD становила $ -0.0013341219188991.
За останні 30 днів зміна ціни Cadabra Finance до USD становила $ +1.8078565806.
За останні 60 днів зміна ціни Cadabra Finance до USD становила $ +1.7562352908.
За останні 90 днів зміна ціни Cadabra Finance до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0013341219188991
|-0.15%
|30 днів
|$ +1.8078565806
|+211.13%
|60 днів
|$ +1.7562352908
|+205.10%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Cadabra Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.36%
-0.15%
+225.39%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The first smart platform for multi-chain yields maximization and with truly deflationary ABRA token. What does Cadabra Finance do: 1. Boosts your yields, executing strategies, based on grouped assets and protocols. 2. Automatically reallocates your funds to more profitable options and performs auto-compounding. 3. Finds yield opportunities with the highest possible APY within multiple protocols and chains. 4. Automates your manual actions, saving both gas and your time. Truly deflationary mechanic for ABRA token. The specifics of the model imply that Cadabra protocol yearns from external protocols and accumulates value, putting the buying pressure on the ABRA price. 1. Cadabra finds yield opportunities with the highest possible APY within multiple protocols and chains. 2. All ABRA tokens are minted only once and distributed to the free market and available for trading. 3. All strategy profits go towards the buyback of the ABRA token, thereby stimulating its growth.
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