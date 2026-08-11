Сьогоднішня ціна CAD Digital

Поточна ціна CAD Digital (CADD) сьогодні становить $ 0,716642, зі зміною 0,05% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CADD до USD становить $ 0,716642 за CADD.

CAD Digital наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 856 375, з циркуляційною пропозицією у 1,19M CADD. Протягом останніх 24 годин CADD торгувався між $ 0,715778 (мінімум) та $ 0,718087 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,720142, тоді як історичний мінімум — $ 0,709213.

У короткостроковій динаміці CADD змінився на -0,00% за останню годину та на +0,71% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 5,20K.

Ринкова інформація щодо CAD Digital (CADD)

Ринкова капіталізація $ 856,38K$ 856,38K $ 856,38K Обсяг (за 24 год) $ 5,20K$ 5,20K $ 5,20K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 856,38K$ 856,38K $ 856,38K Циркуляційне постачання 1,19M 1,19M 1,19M Загальна пропозиція 1 194 996,5 1 194 996,5 1 194 996,5

Поточна ринкова капіталізація CAD Digital — $ 856,38K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 5,20K. Циркуляційна пропозиція CADD — 1,19M, зі загальною пропозицією 1194996.5. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 856,38K.