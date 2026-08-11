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Поточна ціна CAD Digital сьогодні становить 0,716642 USD. Ринкова капіталізація CADD становить 856 375 USD. Відстежуйте оновлення цін CADD до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна CAD Digital сьогодні становить 0,716642 USD. Ринкова капіталізація CADD становить 856 375 USD. Відстежуйте оновлення цін CADD до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про CADD

Інформація про ціну CADD

Що таке CADD

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Ціна CAD Digital (CADD)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 CADD до USD:

$0,716589
$0,716589$0,716589
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни CAD Digital (CADD) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 20:03:08 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна CAD Digital

Поточна ціна CAD Digital (CADD) сьогодні становить $ 0,716642, зі зміною 0,05% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CADD до USD становить $ 0,716642 за CADD.

CAD Digital наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 856 375, з циркуляційною пропозицією у 1,19M CADD. Протягом останніх 24 годин CADD торгувався між $ 0,715778 (мінімум) та $ 0,718087 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,720142, тоді як історичний мінімум — $ 0,709213.

У короткостроковій динаміці CADD змінився на -0,00% за останню годину та на +0,71% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 5,20K.

Ринкова інформація щодо CAD Digital (CADD)

$ 856,38K
$ 856,38K$ 856,38K

$ 5,20K
$ 5,20K$ 5,20K

$ 856,38K
$ 856,38K$ 856,38K

1,19M
1,19M 1,19M

1 194 996,5
1 194 996,5 1 194 996,5

Поточна ринкова капіталізація CAD Digital — $ 856,38K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 5,20K. Циркуляційна пропозиція CADD — 1,19M, зі загальною пропозицією 1194996.5. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 856,38K.

Історія ціни CAD Digital у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,715778
$ 0,715778$ 0,715778
Мін. за 24 год
$ 0,718087
$ 0,718087$ 0,718087
Макс. за 24 год

$ 0,715778
$ 0,715778$ 0,715778

$ 0,718087
$ 0,718087$ 0,718087

$ 0,720142
$ 0,720142$ 0,720142

$ 0,709213
$ 0,709213$ 0,709213

-0,00%

+0,05%

+0,71%

+0,71%

Історія ціни CAD Digital (CADD) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CAD Digital до USD становила $ +0,00033461.
За останні 30 днів зміна ціни CAD Digital до USD становила $ -0,0008712933.
За останні 60 днів зміна ціни CAD Digital до USD становила $ -0,0020304617.
За останні 90 днів зміна ціни CAD Digital до USD становила $ +0,0000025889909028.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00033461+0,05%
30 днів$ -0,0008712933-0,12%
60 днів$ -0,0020304617-0,28%
90 днів$ +0,0000025889909028+0,00%

Прогноз ціни CAD Digital

Прогноз ціни CAD Digital (CADD) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна CADD у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни CAD Digital (CADD) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна CAD Digital потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне CAD Digital у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни CADD на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни CAD Digital.

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Ресурс CAD Digital (CADD)

Офіційний вебсайт

Категорія :

Base EcosystemEthereum EcosystemFiat-backed Stablecoin

Про CAD Digital

Яка зараз ціна торгівлі CAD Digital?

Поточна ціна торгівлі CAD Digital становить ₴31.59104189285459392000, оновлюється в реальному часі. Ця ціна відображає агреговані дані з кількох ринків, забезпечуючи точне відображення глобального попиту та пропозиції.

Яка обсяг торгівлі CADD?

CADD зафіксував 24-годинний обсяг торгівлі у розмірі ₴--. Цей показник важливий для оцінки ліквідності — більший обсяг, як правило, свідчить про більш активні ринки та більш плавну виконання замовлень.

Які цінові показники CAD Digital сьогодні?

За останні 24 години CAD Digital зазнав зміни ціни на 0.04%. Позитивна тенденція вказує на більший попит, тоді як негативна тенденція може свідчити про короткостроковий тиск продавців або загальний спад на ринку.

У якому діапазоні цін торгується CAD Digital сьогодні?

Протягом останнього дня CAD Digital коливався між ₴31.55295500959150528000 і ₴31.65474044183047712000, що дає трейдерам уявлення про внутрішньоденну волатильність та потенційні рівні підтримки й опору.

Люди також запитують: Інші запитання про CAD Digital

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 20:03:08 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для CAD Digital (CADD)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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