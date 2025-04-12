Ціна CAD Coin (CADC)
Поточна ціна CAD Coin (CADC) сьогодні становить 0.719869 USD з ринковою капіталізацією $ 649.57K USD. Ціна CADC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CAD Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни CAD Coin протягом дня — +1.05%
- циркуляційна пропозиція – 901.97K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CAD Coin до USD становила $ +0.007461.
За останні 30 днів зміна ціни CAD Coin до USD становила $ -0.0506318421.
За останні 60 днів зміна ціни CAD Coin до USD становила $ -0.0506318421.
За останні 90 днів зміна ціни CAD Coin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.007461
|+1.05%
|30 днів
|$ -0.0506318421
|-7.03%
|60 днів
|$ -0.0506318421
|-7.03%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін CAD Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.01%
+1.05%
-7.03%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
CADC is issued by PAYTRIE AB Inc., a FINTRAC regulated Money Services Business (M19690633), and backed by fully reserved assets, and redeemable on a 1:1 basis for Canadian dollars
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