Сьогоднішня ціна CAD Coin (CADC)

Поточна ціна CAD Coin (CADC) сьогодні становить 0.719869 USD з ринковою капіталізацією $ 649.57K USD. Ціна CADC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CAD Coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни CAD Coin протягом дня — +1.05%

- циркуляційна пропозиція – 901.97K USD

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