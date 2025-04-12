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Ціна CAD Coin (CADC)

USD

Графік ціни CAD Coin (CADC) в реальному часі

$0.719874
$0.719874$0.719874
+1.00%(1D)

Сьогоднішня ціна CAD Coin (CADC)

Поточна ціна CAD Coin (CADC) сьогодні становить 0.719869 USD з ринковою капіталізацією $ 649.57K USD. Ціна CADC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CAD Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни CAD Coin протягом дня — +1.05%
- циркуляційна пропозиція – 901.97K USD

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Цінові показники CAD Coin (CADC) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CAD Coin до USD становила $ +0.007461.
За останні 30 днів зміна ціни CAD Coin до USD становила $ -0.0506318421.
За останні 60 днів зміна ціни CAD Coin до USD становила $ -0.0506318421.
За останні 90 днів зміна ціни CAD Coin до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.007461+1.05%
30 днів$ -0.0506318421-7.03%
60 днів$ -0.0506318421-7.03%
90 днів$ 0--

Аналіз цін CAD Coin (CADC)

Останній аналіз цін CAD Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.708168
$ 0.708168$ 0.708168

$ 0.727686
$ 0.727686$ 0.727686

$ 1.48
$ 1.48$ 1.48

-0.01%

+1.05%

-7.03%

Ринкова інформація CAD Coin (CADC)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 649.57K
$ 649.57K$ 649.57K

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901.97K
901.97K 901.97K

Що таке CAD Coin (CADC)

CADC is issued by PAYTRIE AB Inc., a FINTRAC regulated Money Services Business (M19690633), and backed by fully reserved assets, and redeemable on a 1:1 basis for Canadian dollars

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Ресурс CAD Coin (CADC)

Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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