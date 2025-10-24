Інформація щодо ціни CacheDrop (CACHE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,53% Зміна ціни (1 дн.) +5,29% Зміна ціни (за 7 дн.) -2,58% Зміна ціни (за 7 дн.) -2,58%

Актуальна ціна CacheDrop (CACHE) становить --. За останні 24 години CACHE торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CACHE становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то CACHE змінився на +0,53% за останню годину, +5,29% за 24 години та на -2,58% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо CacheDrop (CACHE)

Ринкова капіталізація $ 31,25K$ 31,25K $ 31,25K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 31,25K$ 31,25K $ 31,25K Циркуляційне постачання 999,88M 999,88M 999,88M Загальна пропозиція 999 880 289,0938786 999 880 289,0938786 999 880 289,0938786

Поточна ринкова капіталізація CacheDrop — $ 31,25K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CACHE — 999,88M, зі загальною пропозицією 999880289.0938786. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 31,25K.