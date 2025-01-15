Ціна CACA (CACA)
Поточна ціна CACA (CACA) сьогодні становить 0.00001435 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CACA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CACA:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 202.71 USD
- зміна ціни CACA протягом дня — +0.06%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CACA до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни CACA до USD становила $ -0.0000061263.
За останні 60 днів зміна ціни CACA до USD становила $ -0.0000064585.
За останні 90 днів зміна ціни CACA до USD становила $ -0.00002387208661211842.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.06%
|30 днів
|$ -0.0000061263
|-42.69%
|60 днів
|$ -0.0000064585
|-45.00%
|90 днів
|$ -0.00002387208661211842
|-62.45%
Останній аналіз цін CACA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.06%
-32.13%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The #jechiedanslaseine movement highlights the foolishness and hypocrisy of French politicians, with the Seine River symbolizing this outrage. La caca, the flag from the meme world, represents resilience and change. Legends some say $CACA from the Seine, others from the Élysée Palace or the Louvre. We believe it comes from the people. Like everyone, La caca starts pure but must navigate a dirty world. It offers humorous yet steadfast strength, challenging hypocrisy without violence. La caca, like toilet paper, is something everyone needs and loves. C'est la caca!
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RM0.000064575
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