Сьогоднішня ціна CACA (CACA)

Поточна ціна CACA (CACA) сьогодні становить 0.00001435 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CACA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CACA:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 202.71 USD

- зміна ціни CACA протягом дня — +0.06%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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