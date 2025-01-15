Ціна Cabal (CABAL)
Поточна ціна Cabal (CABAL) сьогодні становить 0.04927238 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CABAL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Cabal:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.13K USD
- зміна ціни Cabal протягом дня — +34.37%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін CABAL до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни CABAL.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cabal до USD становила $ +0.01260346.
За останні 30 днів зміна ціни Cabal до USD становила $ -0.0044750456.
За останні 60 днів зміна ціни Cabal до USD становила $ -0.0283339687.
За останні 90 днів зміна ціни Cabal до USD становила $ -0.0850054238818774.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.01260346
|+34.37%
|30 днів
|$ -0.0044750456
|-9.08%
|60 днів
|$ -0.0283339687
|-57.50%
|90 днів
|$ -0.0850054238818774
|-63.30%
Останній аналіз цін Cabal: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.43%
+34.37%
+12.58%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Cabal is where the upper echelon of users gather and discuss the alpha.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 CABAL до AUD
A$0.0793285318
|1 CABAL до GBP
￡0.0399106278
|1 CABAL до EUR
€0.0477942086
|1 CABAL до USD
$0.04927238
|1 CABAL до MYR
RM0.22172571
|1 CABAL до TRY
₺1.7476913186
|1 CABAL до JPY
¥7.78503604
|1 CABAL до RUB
₽5.0927931968
|1 CABAL до INR
₹4.26206087
|1 CABAL до IDR
Rp807.7438051872
|1 CABAL до PHP
₱2.8942596012
|1 CABAL до EGP
￡E.2.4852988472
|1 CABAL до BRL
R$0.298097899
|1 CABAL до CAD
C$0.0704595034
|1 CABAL до BDT
৳5.9929995794
|1 CABAL до NGN
₦76.5096589402
|1 CABAL до UAH
₴2.0847143978
|1 CABAL до VES
Bs2.61143614
|1 CABAL до PKR
Rs13.732212306
|1 CABAL до KZT
₸26.1527938564
|1 CABAL до THB
฿1.709751586
|1 CABAL до TWD
NT$1.6250030924
|1 CABAL до CHF
Fr0.0448378658
|1 CABAL до HKD
HK$0.3833391164
|1 CABAL до MAD
.د.م0.4961728666