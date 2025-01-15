Сьогоднішня ціна Cabal (CABAL)

Поточна ціна Cabal (CABAL) сьогодні становить 0.04927238 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CABAL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Cabal:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.13K USD

- зміна ціни Cabal протягом дня — +34.37%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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