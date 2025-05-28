Сьогоднішня ціна c8ntinuum (CTM)

Поточна ціна c8ntinuum (CTM) сьогодні становить 0.079658 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CTM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності c8ntinuum:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 815.22 USD

- зміна ціни c8ntinuum протягом дня — +40.63%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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