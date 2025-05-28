Ціна c8ntinuum (CTM)
Поточна ціна c8ntinuum (CTM) сьогодні становить 0.079658 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CTM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності c8ntinuum:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 815.22 USD
- зміна ціни c8ntinuum протягом дня — +40.63%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни c8ntinuum до USD становила $ +0.02301567.
За останні 30 днів зміна ціни c8ntinuum до USD становила $ +0.0078698599.
За останні 60 днів зміна ціни c8ntinuum до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни c8ntinuum до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.02301567
|+40.63%
|30 днів
|$ +0.0078698599
|+9.88%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін c8ntinuum: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.57%
+40.63%
+51.62%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
#c8ntinuum is rewriting the narrative — prioritizing cooperation over competition among blockchains. Multichain powered protocol unleashing unrivaled mechanisms designed to achieve ultimate interoperability, scalability, and long term sustainability. c8ntinuum is the first permissionless Layer 0 protocol that supports multiple layers, enabling trust-minimized and secure multi-chain interoperability through zero-knowledge on-chain light clients.
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