Що таке c8ntinuum (CTM)

#c8ntinuum is rewriting the narrative — prioritizing cooperation over competition among blockchains. Multichain powered protocol unleashing unrivaled mechanisms designed to achieve ultimate interoperability, scalability, and long term sustainability. c8ntinuum is the first permissionless Layer 0 protocol that supports multiple layers, enabling trust-minimized and secure multi-chain interoperability through zero-knowledge on-chain light clients.

Ресурс c8ntinuum (CTM) Офіційний вебсайт