Токеноміка bZx Protocol (BZRX) Дізнайтеся ключову інформацію про bZx Protocol (BZRX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація bZx Protocol (BZRX) bZx is a protocol for margin trading, borrowing, lending and staking enabling the building of Decentralized Applications for lenders, borrowers, and traders to interact with the most flexible decentralized finance protocol on multiple blockchains. bZx is a fully decentralized, community-run project, governed by the community vote for all major changes to the protocol. The BZRX token is a governance token that allows the bZx community to govern the protocol through staking BZRX token and voting in the bZx DAO. The bZx ecosystem is designed to emphasize community control over the protocol through governance, fee sharing, and voting. Офіційний вебсайт: https://bzx.network/ Купити BZRX зараз!

Токеноміка та аналіз ціни bZx Protocol (BZRX) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена bZx Protocol (BZRX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,74M $ 1,74M $ 1,74M Загальна пропозиція: $ 1,03B $ 1,03B $ 1,03B Циркуляційна пропозиція: $ 980,78M $ 980,78M $ 980,78M FDV (повністю розведена вартість): $ 1,83M $ 1,83M $ 1,83M Історичний максимум: $ 1,64 $ 1,64 $ 1,64 Історичний мінімум: $ 0,00110095 $ 0,00110095 $ 0,00110095 Поточна ціна: $ 0,00177596 $ 0,00177596 $ 0,00177596 Дізнайтеся більше про ціну bZx Protocol (BZRX)

Токеноміка bZx Protocol (BZRX): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки bZx Protocol (BZRX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BZRX, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BZRX, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BZRX, досліджуйте ціну токена BZRX в реальному часі!

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