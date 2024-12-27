Ціна bZx Protocol (BZRX)
Поточна ціна bZx Protocol (BZRX) сьогодні становить 0.00359267 USD з ринковою капіталізацією $ 3.52M USD. Ціна BZRX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності bZx Protocol:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 31.60 USD
- зміна ціни bZx Protocol протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 980.78M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни bZx Protocol до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни bZx Protocol до USD становила $ +0.0004054403.
За останні 60 днів зміна ціни bZx Protocol до USD становила $ -0.0022896229.
За останні 90 днів зміна ціни bZx Protocol до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ +0.0004054403
|+11.29%
|60 днів
|$ -0.0022896229
|-63.73%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін bZx Protocol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-13.28%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
bZx is a protocol for margin trading, borrowing, lending and staking enabling the building of Decentralized Applications for lenders, borrowers, and traders to interact with the most flexible decentralized finance protocol on multiple blockchains. bZx is a fully decentralized, community-run project, governed by the community vote for all major changes to the protocol. The BZRX token is a governance token that allows the bZx community to govern the protocol through staking BZRX token and voting in the bZx DAO. The bZx ecosystem is designed to emphasize community control over the protocol through governance, fee sharing, and voting.
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