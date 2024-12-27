Сьогоднішня ціна bZx Protocol (BZRX)

Поточна ціна bZx Protocol (BZRX) сьогодні становить 0.00359267 USD з ринковою капіталізацією $ 3.52M USD. Ціна BZRX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності bZx Protocol:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 31.60 USD

- зміна ціни bZx Protocol протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 980.78M USD

Отримуйте оновлення цін BZRX до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BZRX.