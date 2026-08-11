Сьогоднішня ціна BytomDAO

Поточна ціна BytomDAO (BTM) сьогодні становить $ 0,01097379, зі зміною 6,44% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BTM до USD становить $ 0,01097379 за BTM.

BytomDAO наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 5 494 537, з циркуляційною пропозицією у 500,70M BTM. Протягом останніх 24 годин BTM торгувався між $ 0,01097347 (мінімум) та $ 0,01219771 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,02402455, тоді як історичний мінімум — $ 0,00600134.

У короткостроковій динаміці BTM змінився на -- за останню годину та на -26,11% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 26,35K.

Ринкова інформація щодо BytomDAO (BTM)

Ринкова капіталізація $ 5,49M$ 5,49M $ 5,49M Обсяг (за 24 год) $ 26,35K$ 26,35K $ 26,35K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 23,04M$ 23,04M $ 23,04M Циркуляційне постачання 500,70M 500,70M 500,70M Загальна пропозиція 931 520 516,0511441 931 520 516,0511441 931 520 516,0511441

Поточна ринкова капіталізація BytomDAO — $ 5,49M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 26,35K. Циркуляційна пропозиція BTM — 500,70M, зі загальною пропозицією 931520516.0511441. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 23,04M.