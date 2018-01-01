Токеноміка Bytom (BTM) Дізнайтеся ключову інформацію про Bytom (BTM), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Bytom (BTM) Bytom is a blockchain protocol for financial and digital asset applications. Using the Bytom protocol, individuals and enterprises alike can register and exchange not just digital assets (i.e. Bitcoin) but traditional assets as well (i.e. securities, bonds, or even intelligence data). Bytom’s mission is “to bridge the atomic [physical] world and the byte [digital] world, to build a decentralized network where various byte assets and atomic assets could be registered and exchanged.” Bytom is an interactive protocol of multiple byte assets, to give it the proper title. Heterogeneous byte-assets (indigenous digital currency, digital assets) that operate in different forms on the Bytom Blockchain and atomic assets (warrants, securities, dividends, bonds, intelligence information, forecasting information and other information that exist in the physical world) can be registered, exchanged, gambled and engaged in other more complicated and contract-based interoperations via Bytom. While Ethereum’s SEC scrutinization as a possible security took the entire crypto market on a downturn in early 2018, Bytom voluntarily submitted to the SEC’s Howey Test and Bytom cryptocurrency was deemed not a security under its DAO watch. This one has potential to make an impact on the cryptocurrency market with low transaction fees, high tech Bytom blockchain technology and an interactive protocol of multiple byte assets that could mark it apart. A Bytom wallet is also on offer and can store plenty more than Bytom coins. Офіційний вебсайт: http://bytom.io/ Whitepaper: http://bytom.io/BytomWhitePaperV1.0_En.pdf Купити BTM зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Bytom (BTM) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Bytom (BTM), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 684.64K $ 684.64K $ 684.64K Загальна пропозиція: $ 2.10B $ 2.10B $ 2.10B Циркуляційна пропозиція: $ 1.80B $ 1.80B $ 1.80B FDV (повністю розведена вартість): $ 798.46K $ 798.46K $ 798.46K Історичний максимум: $ 1.16 $ 1.16 $ 1.16 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0.00038022 $ 0.00038022 $ 0.00038022 Дізнайтеся більше про ціну Bytom (BTM)

Токеноміка Bytom (BTM): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Bytom (BTM) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BTM, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BTM, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BTM, досліджуйте ціну токена BTM в реальному часі!

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