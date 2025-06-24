Сьогоднішня ціна Bytom (BTM)

Поточна ціна Bytom (BTM) сьогодні становить 0,00038022 USD з ринковою капіталізацією $ 684,64K USD. Ціна BTM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bytom:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Bytom протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 1,80B USD

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