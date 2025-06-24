Ціна Bytom (BTM)
Поточна ціна Bytom (BTM) сьогодні становить 0,00038022 USD з ринковою капіталізацією $ 684,64K USD. Ціна BTM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bytom:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Bytom протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 1,80B USD
Отримуйте оновлення цін BTM до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BTM.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bytom до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bytom до USD становила $ -0,0003048266.
За останні 60 днів зміна ціни Bytom до USD становила $ -0,0003340498.
За останні 90 днів зміна ціни Bytom до USD становила $ -0,0013578952786563156.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0,0003048266
|-80,17%
|60 днів
|$ -0,0003340498
|-87,85%
|90 днів
|$ -0,0013578952786563156
|-78,12%
Останній аналіз цін Bytom: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
0,00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Bytom is a blockchain protocol for financial and digital asset applications. Using the Bytom protocol, individuals and enterprises alike can register and exchange not just digital assets (i.e. Bitcoin) but traditional assets as well (i.e. securities, bonds, or even intelligence data). Bytom’s mission is “to bridge the atomic [physical] world and the byte [digital] world, to build a decentralized network where various byte assets and atomic assets could be registered and exchanged.” Bytom is an interactive protocol of multiple byte assets, to give it the proper title. Heterogeneous byte-assets (indigenous digital currency, digital assets) that operate in different forms on the Bytom Blockchain and atomic assets (warrants, securities, dividends, bonds, intelligence information, forecasting information and other information that exist in the physical world) can be registered, exchanged, gambled and engaged in other more complicated and contract-based interoperations via Bytom. While Ethereum’s SEC scrutinization as a possible security took the entire crypto market on a downturn in early 2018, Bytom voluntarily submitted to the SEC’s Howey Test and Bytom cryptocurrency was deemed not a security under its DAO watch. This one has potential to make an impact on the cryptocurrency market with low transaction fees, high tech Bytom blockchain technology and an interactive protocol of multiple byte assets that could mark it apart. A Bytom wallet is also on offer and can store plenty more than Bytom coins.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Розуміння токеноміки Bytom (BTM) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена BTM зараз!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 BTM до VND
₫10,0054893
|1 BTM до AUD
A$0,0005855388
|1 BTM до GBP
￡0,0002775606
|1 BTM до EUR
€0,0003269892
|1 BTM до USD
$0,00038022
|1 BTM до MYR
RM0,001615935
|1 BTM до TRY
₺0,0150833274
|1 BTM до JPY
¥0,055302999
|1 BTM до RUB
₽0,0298434678
|1 BTM до INR
₹0,032717931
|1 BTM до IDR
Rp6,2331137568
|1 BTM до KRW
₩0,5194261464
|1 BTM до PHP
₱0,0216307158
|1 BTM до EGP
￡E.0,0192695496
|1 BTM до BRL
R$0,0020874078
|1 BTM до CAD
C$0,0005209014
|1 BTM до BDT
৳0,046462884
|1 BTM до NGN
₦0,5885729556
|1 BTM до UAH
₴0,0159198114
|1 BTM до VES
Bs0,03916266
|1 BTM до PKR
Rs0,107830392
|1 BTM до KZT
₸0,1984444224
|1 BTM до THB
฿0,0124484028
|1 BTM до TWD
NT$0,0112240944
|1 BTM до AED
د.إ0,0013954074
|1 BTM до CHF
Fr0,0003079782
|1 BTM до HKD
HK$0,0029809248
|1 BTM до MAD
.د.م0,003440991
|1 BTM до MXN
$0,0072469932