Токеноміка ByteNext (BNU) Дізнайтеся ключову інформацію про ByteNext (BNU), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація ByteNext (BNU) ByteNext aims to build up the AvatarArt platform to support art creators worldwide to make their paintings become NFT on Binance Smart Chain, conduct auctions and transactions globally. AvatarArt will be a pioneer in bringing real values in life to the NFT space. Use-Cases of $BNU tokens: -Payment: Token BNU is used as the main payment means and to pay for transaction fees in the AvatarArt platform. -Advertising: Artists can buy placements to put their works on in 3D virtual reality exhibitions. -Authorization: Token BNU is used to pay authors for their authorization rights whenever a transaction is done successfully. -Staking/Farming: Users can use LP tokens to do farming with NFT in pools and get rewards. -Voting: Users can use tokens to vote and evaluate NFT works in the system. -Governance: Users have the right to vote for important changes of ByteNext by holding BNU. Офіційний вебсайт: https://bytenext.io/ Купити BNU зараз!

Токеноміка та аналіз ціни ByteNext (BNU) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена ByteNext (BNU), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 105,53K $ 105,53K $ 105,53K Загальна пропозиція: $ 200,00M $ 200,00M $ 200,00M Циркуляційна пропозиція: $ 200,00M $ 200,00M $ 200,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 105,53K $ 105,53K $ 105,53K Історичний максимум: $ 0,650781 $ 0,650781 $ 0,650781 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00052765 $ 0,00052765 $ 0,00052765 Дізнайтеся більше про ціну ByteNext (BNU)

Токеноміка ByteNext (BNU): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки ByteNext (BNU) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BNU, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BNU, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BNU, досліджуйте ціну токена BNU в реальному часі!

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