Ціна ByteAI (BYTE)
Поточна ціна ByteAI (BYTE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BYTE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ByteAI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 259.44 USD
- зміна ціни ByteAI протягом дня — +6.34%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ByteAI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ByteAI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ByteAI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ByteAI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+6.34%
|30 днів
|$ 0
|-42.94%
|60 днів
|$ 0
|-35.37%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ByteAI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.37%
+6.34%
-9.09%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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