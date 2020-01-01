Токеноміка Bybit Staked SOL (BBSOL) Дізнайтеся ключову інформацію про Bybit Staked SOL (BBSOL), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Bybit Staked SOL (BBSOL) BybitSOL is Bybit's gateway into the Solana DeFi ecosystem, giving users multiple options to earn from multiple off and on-chain yield sources. Key Takeaways: bbSOL allows users to earn staking rewards on Solana while retaining liquidity, making it a versatile tool in the realm of DeFi. Bybit's liquid staking protocol automatically reflects rewards in bbSOL's value, enabling seamless participation in DeFi activities without manual intervention. Despite potential risks, such as slashing and value fluctuations, bbSOL's security, fee structure and multiple use cases make it a strong option for maximizing crypto assets. Офіційний вебсайт: https://www.bybit.com/en/web3/staking/BybitSOL Купити BBSOL зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Bybit Staked SOL (BBSOL) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Bybit Staked SOL (BBSOL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 295,01M $ 295,01M $ 295,01M Загальна пропозиція: $ 1,82M $ 1,82M $ 1,82M Циркуляційна пропозиція: $ 1,82M $ 1,82M $ 1,82M FDV (повністю розведена вартість): $ 295,01M $ 295,01M $ 295,01M Історичний максимум: $ 308,6 $ 308,6 $ 308,6 Історичний мінімум: $ 103,09 $ 103,09 $ 103,09 Поточна ціна: $ 161,92 $ 161,92 $ 161,92 Дізнайтеся більше про ціну Bybit Staked SOL (BBSOL)

Токеноміка Bybit Staked SOL (BBSOL): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Bybit Staked SOL (BBSOL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BBSOL, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BBSOL, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BBSOL, досліджуйте ціну токена BBSOL в реальному часі!

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