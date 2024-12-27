Ціна Bybit Staked SOL (BBSOL)
Поточна ціна Bybit Staked SOL (BBSOL) сьогодні становить 202.15 USD з ринковою капіталізацією $ 154.36M USD. Ціна BBSOL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bybit Staked SOL:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 854.17K USD
- зміна ціни Bybit Staked SOL протягом дня — +2.05%
- циркуляційна пропозиція – 762.71K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bybit Staked SOL до USD становила $ +4.07.
За останні 30 днів зміна ціни Bybit Staked SOL до USD становила $ -33.9785444700.
За останні 60 днів зміна ціни Bybit Staked SOL до USD становила $ +21.1970649150.
За останні 90 днів зміна ціни Bybit Staked SOL до USD становила $ +41.91002673711199.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +4.07
|+2.05%
|30 днів
|$ -33.9785444700
|-16.80%
|60 днів
|$ +21.1970649150
|+10.49%
|90 днів
|$ +41.91002673711199
|+26.15%
Останній аналіз цін Bybit Staked SOL: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.75%
+2.05%
+6.63%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BybitSOL is Bybit's gateway into the Solana DeFi ecosystem, giving users multiple options to earn from multiple off and on-chain yield sources. Key Takeaways: bbSOL allows users to earn staking rewards on Solana while retaining liquidity, making it a versatile tool in the realm of DeFi. Bybit's liquid staking protocol automatically reflects rewards in bbSOL's value, enabling seamless participation in DeFi activities without manual intervention. Despite potential risks, such as slashing and value fluctuations, bbSOL's security, fee structure and multiple use cases make it a strong option for maximizing crypto assets.
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|1 BBSOL до MYR
RM903.6105
|1 BBSOL до TRY
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|1 BBSOL до JPY
¥31,899.27
|1 BBSOL до RUB
₽20,973.0625
|1 BBSOL до INR
₹17,293.9325
|1 BBSOL до IDR
Rp3,260,483.4145
|1 BBSOL до PHP
₱11,742.8935
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￡E.10,283.3705
|1 BBSOL до BRL
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৳24,116.495
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₸104,578.2595
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