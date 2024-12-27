Сьогоднішня ціна Bybit Staked SOL (BBSOL)

Поточна ціна Bybit Staked SOL (BBSOL) сьогодні становить 202.15 USD з ринковою капіталізацією $ 154.36M USD. Ціна BBSOL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bybit Staked SOL:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 854.17K USD

- зміна ціни Bybit Staked SOL протягом дня — +2.05%

- циркуляційна пропозиція – 762.71K USD

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