Ціна Byat (BYAT)
Поточна ціна Byat (BYAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BYAT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Byat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 261.47 USD
- зміна ціни Byat протягом дня — -8.47%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Byat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Byat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Byat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Byat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.47%
|30 днів
|$ 0
|-18.07%
|60 днів
|$ 0
|-6.42%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Byat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.09%
-8.47%
+1.77%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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