Сьогоднішня ціна Byat (BYAT)

Поточна ціна Byat (BYAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BYAT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Byat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 261.47 USD

- зміна ціни Byat протягом дня — -8.47%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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