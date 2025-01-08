Ціна bXNF (BXNF)
Поточна ціна bXNF (BXNF) сьогодні становить 0.03390155 USD з ринковою капіталізацією $ 13.84K USD. Ціна BXNF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності bXNF:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 65.82 USD
- зміна ціни bXNF протягом дня — -6.36%
- циркуляційна пропозиція – 407.74K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни bXNF до USD становила $ -0.00230605775066599.
За останні 30 днів зміна ціни bXNF до USD становила $ -0.0056127507.
За останні 60 днів зміна ціни bXNF до USD становила $ -0.0041106951.
За останні 90 днів зміна ціни bXNF до USD становила $ -0.01176176361767481.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00230605775066599
|-6.36%
|30 днів
|$ -0.0056127507
|-16.55%
|60 днів
|$ -0.0041106951
|-12.12%
|90 днів
|$ -0.01176176361767481
|-25.75%
Останній аналіз цін bXNF: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.27%
-6.36%
-2.25%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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