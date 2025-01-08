Сьогоднішня ціна bXNF (BXNF)

Поточна ціна bXNF (BXNF) сьогодні становить 0.03390155 USD з ринковою капіталізацією $ 13.84K USD. Ціна BXNF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності bXNF:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 65.82 USD

- зміна ціни bXNF протягом дня — -6.36%

- циркуляційна пропозиція – 407.74K USD

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