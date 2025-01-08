Ціна BXH (BXH)
Поточна ціна BXH (BXH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BXH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BXH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.05 USD
- зміна ціни BXH протягом дня — -8.07%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BXH до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BXH до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BXH до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BXH до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.07%
|30 днів
|$ 0
|-20.54%
|60 днів
|$ 0
|-28.19%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BXH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-8.07%
+2.42%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Governance token for BXH DEX, farmed through liquidity mining similar to other DEX tokens, a certain amount of tokens are repurchased and burned. Project is a DEX on Huobi Eco Chain mainly aimed at the Chinese market, an English interface is also available. "BXH" stands for "Bitcoin DEX on HECO"
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