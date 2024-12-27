Ціна Bwull (BWULL)
Поточна ціна Bwull (BWULL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 113.24K USD. Ціна BWULL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bwull:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.30K USD
- зміна ціни Bwull протягом дня — -1.28%
- циркуляційна пропозиція – 999.96M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bwull до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bwull до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Bwull до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Bwull до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.28%
|30 днів
|$ 0
|-56.87%
|60 днів
|$ 0
|-66.20%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Bwull: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.72%
-1.28%
+9.29%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
WELCOME TO THE BWULL RUN In the ashes a community emerged. BWULL has no dev. It is the community. $BWULL is a decentralized meme token on the Solana blockchain. this token empowers meme creators & celebrates internet culture. very fun meme token project , Zero tax, pure simplicity,growing stronger by the day. We’re here to add a splash of color to the blockchain scene and create memorable experiences for our community. share positive vibes, and ride the crypto wave together. zero taxes, LP burnt and contract renounced,
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