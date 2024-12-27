Сьогоднішня ціна Bwull (BWULL)

Поточна ціна Bwull (BWULL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 113.24K USD. Ціна BWULL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bwull:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.30K USD

- зміна ціни Bwull протягом дня — -1.28%

- циркуляційна пропозиція – 999.96M USD

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