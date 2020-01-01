Токеноміка BWOB (BWOB) Дізнайтеся ключову інформацію про BWOB (BWOB), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація BWOB (BWOB) Bwob is a memecoin launched on the Abstract chain, with no initial utility but designed to bring together a community around a character that is both cute and eccentric. The project is led by a team of nine people, including artists, community leaders, and developers, who are actively working on its growth and visibility. In terms of tokenomics, the team’s wallet holds 15% of the total supply in circulation, distributed as follows: 8.3% allocated to the team and 6.7% reserved for marketing initiatives aimed at increasing Bwob’s visibility and engagement. Офіційний вебсайт: https://www.bwobcoin.com Купити BWOB зараз!

Токеноміка та аналіз ціни BWOB (BWOB) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена BWOB (BWOB), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 19,24K $ 19,24K $ 19,24K Загальна пропозиція: $ 690,00M $ 690,00M $ 690,00M Циркуляційна пропозиція: $ 690,00M $ 690,00M $ 690,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 19,24K $ 19,24K $ 19,24K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну BWOB (BWOB)

Токеноміка BWOB (BWOB): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки BWOB (BWOB) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BWOB, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BWOB, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BWOB, досліджуйте ціну токена BWOB в реальному часі!

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