Ціна BWOB (BWOB)
Поточна ціна BWOB (BWOB) сьогодні становить 0.00020891 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BWOB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BWOB:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 43.79K USD
- зміна ціни BWOB протягом дня — -2.31%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BWOB до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BWOB до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BWOB до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BWOB до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.31%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BWOB: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.01%
-2.31%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Bwob is a memecoin launched on the Abstract chain, with no initial utility but designed to bring together a community around a character that is both cute and eccentric. The project is led by a team of nine people, including artists, community leaders, and developers, who are actively working on its growth and visibility. In terms of tokenomics, the team’s wallet holds 15% of the total supply in circulation, distributed as follows: 8.3% allocated to the team and 6.7% reserved for marketing initiatives aimed at increasing Bwob’s visibility and engagement.
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