Сьогоднішня ціна BWOB (BWOB)

Поточна ціна BWOB (BWOB) сьогодні становить 0.00020891 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BWOB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BWOB:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 43.79K USD

- зміна ціни BWOB протягом дня — -2.31%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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