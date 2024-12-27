Ціна BWED (BWED)
Поточна ціна BWED (BWED) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 467.63K USD. Ціна BWED до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BWED:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.05K USD
- зміна ціни BWED протягом дня — +5.15%
- циркуляційна пропозиція – 961.85M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BWED до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BWED до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BWED до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BWED до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+5.15%
|30 днів
|$ 0
|-10.27%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BWED: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.64%
+5.15%
-4.15%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$BWED is a community-driven memecoin project that aims to bring humor and creativity to the Web3 space through a unique, multi-faceted ecosystem. Centered around a slice of bread mascot, $BWED combines tokenomics with interactive utilities including gaming, 3D avatars, NFTs, merchandise, and collectibles. This ecosystem is designed to foster organic community growth and engagement by offering holders the opportunity to participate in games, earn rewards, create and trade custom digital assets, and take part in collaborative events. $BWED’s purpose is to redefine the memecoin experience by blending entertainment with value, making it more than just a coin but a vibrant digital community.
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