Сьогоднішня ціна BWED (BWED)

Поточна ціна BWED (BWED) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 467.63K USD. Ціна BWED до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BWED:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.05K USD

- зміна ціни BWED протягом дня — +5.15%

- циркуляційна пропозиція – 961.85M USD

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