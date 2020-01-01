Токеноміка Buz Economy (BUZ) Дізнайтеся ключову інформацію про Buz Economy (BUZ), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Buz Economy (BUZ) The Buz Economy is a LaunchPad on Base. Buz provides a robust ecosystem designed to propel projects to success with a suite of unique tools and resources. Projects launched with Buz harness the power of the BUZ token, tools and partners, seamlessly integrating into the Buz economy. Buz facilitates strategic partnerships, offering critical networking opportunities. Projects also benefit from increased reach and visibility through access to an expansive audience. Офіційний вебсайт: https://buzeconomy.com Купити BUZ зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Buz Economy (BUZ) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Buz Economy (BUZ), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,39M $ 1,39M $ 1,39M Загальна пропозиція: $ 15,00M $ 15,00M $ 15,00M Циркуляційна пропозиція: $ 15,00M $ 15,00M $ 15,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 1,39M $ 1,39M $ 1,39M Історичний максимум: $ 0,646605 $ 0,646605 $ 0,646605 Історичний мінімум: $ 0,079576 $ 0,079576 $ 0,079576 Поточна ціна: $ 0,092694 $ 0,092694 $ 0,092694 Дізнайтеся більше про ціну Buz Economy (BUZ)

Токеноміка Buz Economy (BUZ): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Buz Economy (BUZ) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BUZ, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BUZ, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BUZ, досліджуйте ціну токена BUZ в реальному часі!

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