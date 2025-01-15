Сьогоднішня ціна Buz Economy (BUZ)

Поточна ціна Buz Economy (BUZ) сьогодні становить 0.22973 USD з ринковою капіталізацією $ 3.45M USD. Ціна BUZ до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Buz Economy:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.28K USD

- зміна ціни Buz Economy протягом дня — -2.82%

- циркуляційна пропозиція – 15.00M USD

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