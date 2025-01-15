Ціна Buz Economy (BUZ)
Поточна ціна Buz Economy (BUZ) сьогодні становить 0.22973 USD з ринковою капіталізацією $ 3.45M USD. Ціна BUZ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Buz Economy:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.28K USD
- зміна ціни Buz Economy протягом дня — -2.82%
- циркуляційна пропозиція – 15.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Buz Economy до USD становила $ -0.0066672288067791.
За останні 30 днів зміна ціни Buz Economy до USD становила $ +0.0943417258.
За останні 60 днів зміна ціни Buz Economy до USD становила $ +0.0333063702.
За останні 90 днів зміна ціни Buz Economy до USD становила $ -0.0349896373886168.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0066672288067791
|-2.82%
|30 днів
|$ +0.0943417258
|+41.07%
|60 днів
|$ +0.0333063702
|+14.50%
|90 днів
|$ -0.0349896373886168
|-13.21%
Останній аналіз цін Buz Economy: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.98%
-2.82%
-20.17%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Buz Economy is a LaunchPad on Base. Buz provides a robust ecosystem designed to propel projects to success with a suite of unique tools and resources. Projects launched with Buz harness the power of the BUZ token, tools and partners, seamlessly integrating into the Buz economy. Buz facilitates strategic partnerships, offering critical networking opportunities. Projects also benefit from increased reach and visibility through access to an expansive audience.
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