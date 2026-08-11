Сьогоднішня ціна BUYSEXUAL

Поточна ціна BUYSEXUAL (BUYSEXUAL) сьогодні становить $ 0, зі зміною 9,08% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BUYSEXUAL до USD становить $ 0 за BUYSEXUAL.

BUYSEXUAL наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 26 972, з циркуляційною пропозицією у 999,99M BUYSEXUAL. Протягом останніх 24 годин BUYSEXUAL торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BUYSEXUAL змінився на +0,07% за останню годину та на -58,63% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо BUYSEXUAL (BUYSEXUAL)

Ринкова капіталізація $ 26,97K$ 26,97K $ 26,97K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 26,97K$ 26,97K $ 26,97K Циркуляційне постачання 999,99M 999,99M 999,99M Загальна пропозиція 999 993 653,261028 999 993 653,261028 999 993 653,261028

Поточна ринкова капіталізація BUYSEXUAL — $ 26,97K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BUYSEXUAL — 999,99M, зі загальною пропозицією 999993653.261028. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 26,97K.