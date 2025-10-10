Токеноміка Buy The News (NEWS)
Токеноміка та аналіз ціни Buy The News (NEWS)
Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Buy The News (NEWS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.
Інформація Buy The News (NEWS)
Buy The News is an innovative blockchain news platform dedicated to delivering high quality, credible, and accessible crypto news to a global audience. By combining the expertise of seasoned journalists with the dynamic nature of social media and decentralised finance, we aim to bridge the gap between crypto enthusiasts and mainstream financial readers. Our platform leverages a native token to democratise news reporting, incentivise community participation, and create a sustainable ecosystem for transparent, industry-standard journalism in the blockchain space.
Токеноміка Buy The News (NEWS): пояснення ключових показників та варіанти використання
Розуміння токеноміки Buy The News (NEWS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.
Ключові показники та як вони розраховуються:
Загальна пропозиція:
Максимальна кількість токенів NEWS, які були або будуть коли-небудь створені.
Циркуляційна пропозиція:
Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.
Максимальна пропозиція:
Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів NEWS, яка може існувати.
FDV (повністю розведена вартість):
Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.
Рівень інфляції:
Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.
Чому ці показники важливі для трейдерів?
Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.
Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.
Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.
Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.
Тепер, коли ви розумієте токеноміку NEWS, досліджуйте ціну токена NEWS в реальному часі!
Прогноз ціни NEWS
Хочете знати, куди рухається NEWS? Наша сторінка прогнозу ціни NEWS поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє.
Чому варто обрати MEXC?
MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти.
Відмова від відповідальності
Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.
Будь ласка, прочитайте та ознайомтеся з Угодою користувача та Політикою конфіденційності